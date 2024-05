Na série da Netflix “Bebê Rena”, inspirada em eventos reais e na peça de Richard Gadd apresentada no Edinburgh Festival Fringe de 2019, mergulhamos na vida do comediante Donny Dunn (Richard Gadd), que se vê envolvido com Martha (Jessica Gunning), uma mulher em meio às suas próprias batalhas pessoais. O que começa como um encontro casual rapidamente se transforma em uma relação obscura e perturbadora, levando este homem a confrontar traumas profundos de seu passado.