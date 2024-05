A organização do Concurso Nacional de Beleza (CNB), responsável pela eleição da Miss Brasil Mundo, anunciou nesta segunda-feira (6) que a etapa nacional foi adiada em razão das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. A seleção estava prevista para ocorrer entre os dias 26 e 30 de maio, no município de Machadinho, no norte do Estado. Conforme a entidade, uma nova data deve ser divulgada em breve.