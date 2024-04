Até o dia 21 de abril, das 14h às 20h no Centro de Eventos do BarraShoppingSul (Avenida Diário de Notícias, 300) as noivas de Porto Alegre podem conferir as novidades e tendências na Mostra Noivas que reúne mais de 130 expositores, além de bate-papo com convidados como a especialista em eventos Cris Barboza e o cerimonialista Sidnei Staudi.