Na noite da próxima segunda-feira (12), a mineira Erika Januza, 38 anos, será a última rainha de bateria a cruzar a Marquês de Sapucaí, ao som dos ritmistas da Unidos do Viradouro. A escola de Niterói encerra os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, e a artista promete nada menos do que uma finalização com “chave de ouro”.