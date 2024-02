Até o dia 16 de março, a Pompéia realiza uma campanha Temporada do Tênis que oferece 10% de desconto para qualquer cliente que doar um par de tênis usado na compra de um modelo novo. A ação pode ser feita em qualquer loja da rede, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As doações recebidas serão encaminhadas ao Instituto Lins Ferrão.