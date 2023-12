A deficiência de vitamina B12, apesar do que muitos possam pensar, não é um problema que afeta somente veganos e vegetarianos, mas também pessoas que consomem carnes e laticínios. De acordo com dados do Tufts University Framingham Offspring Study, 40% das pessoas com idades entre 26 e 83 anos possuem níveis plasmáticos de vitamina B12 na faixa normal baixa – em que muitas pessoas já experimentam sintomas neurológicos.