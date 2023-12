A lentilha é um alimento comum nas mesas dos brasileiros durante a virada do ano. O hábito de consumi-la foi trazido ao Brasil pelos imigrantes italianos. Eles acreditavam que comê-la na ceia de Réveillon ajudaria a atrair dinheiro durante todo o ano. Acredita-se também que essa superstição se deve ao fato do grão parecer com uma moeda.