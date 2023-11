O suco é uma ótima bebida para se refrescar e matar a sede. No entanto, essas não são as suas únicas funções, pois, quando combinada com ingredientes termogênicos, como o gengibre, ele se torna um grande aliado de quem deseja perder peso de maneira saudável, pois ajuda a acelerar o metabolismo, promovendo a queima de gordura.