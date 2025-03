Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

Essa sensação de que algo importante está para acontecer há de ser administrada com sabedoria, porque como na maior parte do tempo estamos envolvidos com preocupações, esse pressentimento pode ser mal interpretado.