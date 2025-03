Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Nesta sexta (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

As boas sensações acontecem sem prévio aviso e hão de ser aceitas com naturalidade. Melhor do que isso é tentar preservar as boas sensações além de quando acontecem com naturalidade, como efeito de sua vontade.