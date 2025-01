Horóscopo do dia para Peixes: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta-feira (2), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

As tensões não são novas, mas como a alma anda meio fora de prumo, resultado do barulho das festividades, parece que surgissem do nada. São tensões velhas, o novo fica por conta das atitudes que você pode tomar.