Horóscopo semanal: confira a previsão dos signos de 23 a 29 de dezembro de 2024

O Sol entrará no signo de Capricórnio e passará por um bom aspecto com a Lua na metade da semana. Isso indica um momento favorável para organizar as emoções, bem como a visão que tem de si e seus desejos para o futuro.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Previsões para o céu astrológico

Mercúrio seguirá no signo de Sagitário e formará aspectos tensos com Júpiter e Saturno. A configuração astral aponta para uma mente ativa e o desejo de viajar, sair da rotina e ampliar os conhecimentos. No entanto, surgirão empecilhos e situações que atrasarão os planos, gerando desânimo.

Vênus seguirá em Aquário e fará aspecto tenso com Urano, indicando um período que pedirá bastante cautela nas relações. Afinal, os ânimos estarão exaltados. Além disso, o desejo de liberdade poderá levar a conflitos e rompimentos precipitados.

Marte retrógrado seguirá no signo de Leão e fará conjunção com a Lua na metade da semana. Isso aponta para a necessidade de revisão das ações, desaceleração e pensamento coletivo.

Horóscopo da semana: veja previsão

Confira a previsão astrológica para cada signo na semana de 23 a 29 de dezembro de 2024.

Áries: nascidos entre 21/03 e 20/04

Você se envolverá com o campo profissional. Além disso, o período se mostrará benéfico e favorável para que seus esforços e dedicação recebam o devido reconhecimento. O desejo de focar o que deseja construir no futuro ganhará destaque. Surgirá o momento de se aproximar de seus superiores ou de pessoas que admira, além de aproveitar as oportunidades disponíveis.

A fase também favorecerá a dedicação aos estudos, a realização de viagens e o direcionamento da mente para tudo que estimule o crescimento. Apesar desse cenário positivo, alguns empecilhos aparecerão no caminho. No setor afetivo, a semana exigirá mais cautela. Afinal, você se sentirá mais confuso(a) e terá uma propensão maior a agir impulsivamente.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

A semana trará uma sensação maior de otimismo. O momento favorecerá a dedicação ao próprio crescimento, com um forte desejo de expandir horizontes internos e externos. Além disso, o período será propício para viagens e o início de novos estudos. No entanto, situações que levem à reflexão sobre medos e dores mais profundos também surgirão.

Apesar dos desafios, você terá a chance de ressignificar essas questões e se libertar de padrões prejudiciais. No ambiente familiar, os ânimos permanecerão exaltados. O contato com cenários do passado que geram sofrimento provocará uma maior inclinação a conflitos. Tudo isso exigirá um novo olhar.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A fase trará desafios, pois você entrará em contato com suas sombras. Apesar dos desconfortos, o período será essencial para ressignificar comportamentos nocivos e realizar profundas limpezas em sua vida, permitindo que tudo o que não serve mais se dissipe.

No campo afetivo, você compreenderá melhor o outro e se mostrará mais flexível às diferenças. Contudo, resistências e cobranças surgirão, deixando o clima mais tenso. No setor social, o momento exigirá cautela. Embora você busque mais movimento e deseje conhecer novas pessoas, agirá por impulso e se precipitará em negociações, o que resultará em desafios.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Nesta semana, você se envolverá com o bem-estar dos seus relacionamentos. O momento favorecerá a busca por mais harmonia e equilíbrio. Afinal, compreenderá melhor o outro e a si, além de refletir sobre o que espera da relação. O período trará oportunidades para que o casal ajuste pontos e alinhe expectativas em relação ao futuro.

Na rotina, você viverá uma fase movimentada e propícia para organizar os afazeres. No entanto, surgirão alguns empecilhos, além de maiores cobranças e críticas, o que influenciará diretamente a sua saúde. No campo financeiro, a cautela será essencial para evitar agir por impulso, pois escolhas precipitadas resultarão em gastos desnecessários.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Ao longo desta semana, você se envolverá mais com os cuidados da rotina. O momento será favorável para organizar os afazeres, garantindo tempo para se divertir e encontrar satisfação nas atividades diárias. Também surgirá uma boa oportunidade para cuidar da saúde e realizar aqueles exames e consultas que estavam sendo adiados.

No entanto, você assumirá compromissos além do que consegue realizar. Com esse excesso de tarefas, o acúmulo de responsabilidades acabará gerando tensão e afetando o seu bem-estar físico. Portanto, manter o controle dos ânimos e dos impulsos será essencial. No campo afetivo, os dias exigirão mais cautela. Afinal, devido a inseguranças, você agirá de forma impulsiva, o que poderá prejudicar o equilíbrio das relações

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

A semana trará momentos divertidos e será favorável para se dedicar ao que proporciona alegria e conexão com a sua essência. Surgirá uma boa oportunidade para investir em seus hobbies e aproveitar a companhia dos filhos ou de crianças próximas, compartilhando momentos leves e descontraídos. Ainda nesta fase, você se apaixonará com mais facilidade, seja por alguém ou por um novo projeto que despertará seu interesse.

No ambiente doméstico, o período será movimentado, com a chegada e saída constante de amigos e parentes. Apesar do clima alegre, essa agitação poderá gerar certa irritação. No campo afetivo, os dias exigirão cautela com impulsos e reações abruptas, evitando atitudes precipitadas que levem a rompimentos desnecessários.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Você se envolverá mais com os assuntos familiares. O período será positivo para revisitar lembranças, além de tornar mais clara a sua relação com o passado. Surgirá a oportunidade de se conectar com as memórias da infância, relembrando momentos felizes e os acontecimentos que contribuíram para formar quem você é.

A fase também favorecerá a melhora no relacionamento com os entes queridos e a organização da casa, deixando o lar mais aconchegante. No setor social, o movimento aumentará, com chances de ampliar sua rede de contatos e sair da rotina. No entanto, surgirão alguns empecilhos que atrasarão os seus planos. No campo afetivo, a semana exigirá cautela com impulsos e precipitações, evitando decisões tomadas de maneira apressada.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

A semana trará uma fase movimentada no setor social. Afinal, você buscará sair da rotina. Além disso, mostrará mais abertura e flexibilidade para compreender diferentes pontos de vista, ampliar a rede de contatos e diversificar os conhecimentos. O período também favorecerá o início de um novo estudo ou a realização de uma pequena viagem.

Entretanto, você encontrará alguns empecilhos, especialmente na parte financeira, o que causará limitações e poderá desanimar. No ambiente familiar e na vida afetiva, será necessário demonstrar mais cautela e acalmar os ânimos. Apesar da busca por conexão, os dias evidenciarão momentos de tensão, que resultará em conflitos.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A semana favorecerá a organização da vida financeira. Afinal, você terá mais clareza para compreender como tem lidado com o dinheiro e os demais recursos materiais. Também identificará o que precisa ser ajustado para alcançar maior estabilidade e segurança. De modo geral, o período mostrará um cenário produtivo, sendo ideal para direcionar bem os seus próximos passos.

Ainda ao longo desta fase, realizará alguma viagem ou atividades fora da rotina. Contudo, enfrentará empecilhos e atrasos no caminho. No campo social e nos relacionamentos, surgirão mudanças repentinas, o que causará uma certa tensão. Será essencial controlar os impulsos para evitar desentendimentos.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

A semana mostrará um cenário movimentado e repleto de energia. Além disso, o seu brilho estará em evidência. Será uma oportunidade para dar andamento aos projetos pessoais, iniciar novos movimentos e buscar aquilo que traz realização. Você fará tudo ao seu modo, de forma independente. Entretanto, reconhecerá a importância do apoio das pessoas que ama e que oferecem segurança.

Durante esta fase, sua mente apresentará certa confusão, o que aumentará as chances de dispersão. Com isso, as decisões importantes exigirão mais cautela, pois surgirá o risco de enganos ou situações que envolvam falta de clareza.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Uma nova fase começará em sua vida. Chegará o momento de desacelerar, recolher-se em seu canto e direcionar a atenção para o que habita no seu interior. Também será um período de encerramentos e revisão, em que você analisará as experiências adquiridas no último ano e definirá o que deseja levar para o próximo ciclo.

Para alcançar maior clareza ao longo desse processo, priorize o cuidado com o bem-estar espiritual e com as energias. Nos relacionamentos, a semana exigirá cautela. Afinal, suas ações poderão ser mais intensas e abruptas, o que resultará em desentendimentos ou decisões precipitadas. Além disso, enfrentará traumas e medos profundos, sendo necessário acalmar os ânimos e evitar agir sem discernimento.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

Você entrará em uma nova fase, na qual se dedicará mais aos amigos, participará ativamente dos grupos dos quais faz parte e nutrirá o espírito de solidariedade e fraternidade. A sua presença será mais solicitada por outras pessoas, e o desejo de auxiliar o próximo e contribuir para um mundo mais alinhado com seus valores crescerá.