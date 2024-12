Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Nesta sexta (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Faça seu melhor para driblar as trapalhadas, evitando as confrontar ou criticar duramente as pessoas pelos erros que cometem. Irradie compreensão amorosa de seu coração para contrastar com o cenário. Melhor assim.