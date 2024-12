Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Nesta sexta (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

As alterações precisam ser celebradas, porque apesar de sua alma não simpatizar com elas, no fim acabará comprovando que não poderia ter acontecido nada melhor. Porém, isso só será percebido no fim, que não é agora.