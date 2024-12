Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 27 de dezembro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 27/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Nem sempre é propício teimar para que as coisas aconteçam do seu jeito, em muitos casos seria mais sábio se adaptar, ainda que a contragosto, e verificar o rumo que as coisas tomam. Às vezes isso é bem melhor.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Ainda que as condições não sejam as ideais, mesmo assim vale a pena aceitar os acontecimentos e se adaptar a esses com a mão no coração, confiante de que os mistérios da vida sabem mais do que sua mente alcança. É assim.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Apesar de a curiosidade existir para ser satisfeita, nem sempre isso é possível, e não por falta de iniciativa, mas porque a vida oculta tão bem os significados que a alma não alcança a entender tudo que acontece.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Apesar das formalidades, há sentimentos que não podem ser mascarados, muito menos controlados, porque surgem do fundo das vísceras, denunciando a verdadeira situação que se vive. Sentimentos nunca mentem, nunca!

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Ainda que as propostas pareçam tentadoras e sua alma se sinta inclinada a aceitar, melhor demorar para dar suas respostas, porque assim você terá dados mais concretos para refletir e tomar decisões sábias e eficientes.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Quando você perceber que não consegue fazer algo a despeito de todo seu esforço, melhor desistir, ainda que temporariamente, porque é muito provável que seja isso mesmo o que a vida anda querendo lhe dizer. É assim.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

É bom colocar limites, porque uma coisa é se manter flexível ao que der e vier, outra completamente diferente é aceitar que sua alma seja atropelada pelos acontecimentos. Adaptar-se sim, mas mantendo o controle.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Faça seu melhor para driblar as trapalhadas, evitando as confrontar ou criticar duramente as pessoas pelos erros que cometem. Irradie compreensão amorosa de seu coração para contrastar com o cenário. Melhor assim.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

É irrelevante que tudo aconteça de acordo ao planejado, porque os imprevistos que alteram o planejamento, se aceitos e aproveitados, conduzirão seus passos por alguns caminhos mais auspiciosos do que os anteriores.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

As alterações precisam ser celebradas, porque apesar de sua alma não simpatizar com elas, no fim acabará comprovando que não poderia ter acontecido nada melhor. Porém, isso só será percebido no fim, que não é agora.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Esclarecer é necessário, mas somente podem ser esclarecidas as pessoas que assim o pretendam. Nunca tente esclarecer alguém que não tenha perguntado ou que careça de interesse pelo assunto que você aprecia e valoriza.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03