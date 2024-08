A atriz Glória Pires compartilhou o pedido de noivado de sua filha no Instagram. Em postagem feita nesse domingo (18), a também atriz Antonia Morais, conhecida pelo nome artístico Anttónia, fruto do relacionamento de Gloria com o cantor Orlando Morais, foi pedida em casamento pelo namorado, o ator Paulo Dalagnoli, neste final de semana.