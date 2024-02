A modelo e fotógrafa Pattie Boyd, atualmente com 79 anos, colocou à venda em um leilão cartas com teor romântico que revelam o triângulo amoroso vivido por ela, o guitarrista George Harrison, dos Beatles, e o guitarrista Eric Clapton. De acordo com informações do The Telegraph, a britânica tomou tal decisão por considerar as mensagens "dolorosas".