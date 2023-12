Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (12), Susana Werner voltou a afirmar que sofreu "abuso patrimonial" no casamento com o ex-jogador de futebol Júlio César. No texto, ela relata que não tem acesso ao patrimônio que eles construíram quando eram casados e que recebe uma mesada do ex-marido, o qual ela garante "amar demais". O ex-goleiro não se pronunciou sobre o assunto.