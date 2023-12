Entrando no espírito natalino de amor e família, o ex-BBB Gustavo Marsengo pediu a a namorada, Laís Caldas, em casamento na noite de Natal, neste domingo (24). Diante dos familiares da médica, que também participou do reality show, Gustavo, de joelhos e segurando a caixa do anel, ouviu o tão esperado "sim".