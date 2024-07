5 motivos para prestigiar a 32ª ExpoBento, em Bento Gonçalves

O melhor da moda, dos serviços e dos vinhos produzidos na serra gaúcha em um único lugar. É isso que movimenta a 32ª ExpoBento, maior feira multissetorial de compras e entretenimento do Brasil, que neste ano ocorre de 11 a 21 de julho, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. A data, que coincide com as férias escolares, é um convite para reunir a família e conferir todas as novidades que a feira reserva para 2024, como o novo visual e a reorganização de alguns pavilhões.