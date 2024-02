O Sushi by Cléber, que está entre os principais nomes da comida japonesa de Porto Alegre, passou por uma repaginação e depois de 23 anos mudou o nome: agora é Ossala Restaurante. Um dos fundadores, Cléber, deixou a marca no ano passado. Ficaram à frente do Ossala os outros três sócios, os irmãos Wendel, Alan e Alex Salatino.