Porto Alegre volta a entrar no circuito da alta gastronomia. Durante seis encontros, três chefs com estrelas Michelin trazem à Capital uma experiência única em jantares especiais no bairro Golden Lake. Felipe Bronze, Rafa Costa e Silva e Edson Yamashita apresentarão pratos únicos para um seleto grupo de convidados em celebração ao lançamento do Lake Eyre, marcando a nova fase do empreendimento da Multiplan.