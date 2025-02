Morre Peter Navy Tuiasosopo, ator de "Street Fighter" e "Velozes e Furiosos"

A notícia de sua morte foi confirmada por seu filho, Manoah Peter Tuiasosopo, através de uma publicação emocionante no Facebook, onde expressou a tristeza da família e agradeceu o apoio recebido, afirmando:

Tuiasosopo iniciou sua carreira em Hollywood em 1991, com um papel em Necessary Roughness, e rapidamente se estabeleceu como um ator versátil e carismático.

Sua atuação como Honda em Street Fighter (1994) é especialmente lembrada, assim como seus papéis em filmes como O Escorpião Rei e As Panteras. Ele também atuou na comédia Necessary Roughness (1991), Batman & Robin (1997), As Panteras (2000).