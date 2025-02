Morre Maria Leonor de Barros Saad, herdeira do Grupo Bandeirantes

Maria Leonor de Barros Saad, ex-diretora do Grupo Bandeirantes de Comunicação e uma das herdeiras da emissora, faleceu aos 76 anos no dia 9 de fevereiro, em São Paulo. A informação foi confirmada em nota da emissora, mas a causa da morte não foi divulgada.

Filha mais velha de João Jorge Saad, fundador da Band, e de Maria Helena de Barros Saad, Maria Leonor teve um papel fundamental na história do grupo. Durante sua trajetória na emissora, destacou-se pela preservação do acervo histórico de 88 anos das emissoras do Grupo Bandeirantes, garantindo a conservação da memória e do patrimônio da empresa para as futuras gerações.