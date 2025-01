A Sessão da Tarde desta quarta-feira (29) exibe Peter Pan (2015). A trama narra como Peter foi levado para a Terra do Nunca. Dirigido por Joe Wright, produção norte americana vai ao ar às 15h25min , após a novela Cabocla, na RBS TV.

Resumo de Peter Pan

Peter é um menino travesso de 12 anos que vive em um sombrio orfanato em Londres. Em uma noite inacreditável, Peter é levado do orfanato a um mundo fantástico de piratas, guerreiros e fadas, chamado Terra do Nunca. Lá, ele vive aventuras incríveis enquanto tenta descobrir o segredo de sua mãe, que o deixou no orfanato há tanto tempo.