Nesta sexta-feira (1º), a Sessão da Tarde exibe a animação Festa no Céu (2014). O filme produzido por Guilhermo Del Toro celebra as tradições mexicanas, em especial a relação única do país com o mundo dos mortos. Dirigido por Jorge R. Gutierrez, o longa será exibido às 15h25min na RBS TV, logo após a novela Cabocla.