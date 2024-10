A Sessão da Tarde desta quarta-feira (16) exibe o filme Doce de Mãe, do diretor gaúcho Jorge Furtado. Com Fernanda Montenegro como protagonista, o longa traz ainda nomes como Fernanda Torres, Matheus Nachtergaele e Daniel de Oliveira no elenco. A produção se passa em Porto Alegre e será exibida às 15h35min na RBS TV, após a novela Cabolca.