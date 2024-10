A Sessão da Tarde desta sexta-feira (18) traz a aventura extraterrestre A Montanha Enfeitiçada (2009), estrelada por Dwayne "The Rock" Johnson. O longa dirigido por Andy Fickman conta ainda com AnnaSophia Robb e Alexander Ludwig no elenco. O filme será exibido a partir das 15h35min, logo após a novela Cabocla, na RBS TV.