Ganhou o sertanejo Notícia

Lucca é o campeão do "Estrela da Casa" com 41,13% dos votos

Goiano disputou a preferência do público com Leidy Murilho, Matheus e Unna X. Ele leva para casa R$ 1 milhão, um contrato com a gravadora Universal Music e outros prêmios

02/10/2024 - 00h03min Atualizada em 02/10/2024 - 00h16min