João Emanuel Carneiro é autor de vários sucessos, por conta disso, a pressão era grande para que sua nova trama, Mania de Você, fosse um fenômeno de público e crítica. Porém, não é o que está acontecendo. Desde sua estreia, há quase dois meses, a história não conquista bons índices de audiência, chegando a perder, em alguns dias, para as novelas das seis e das sete – as ótimas No Rancho Fundo e Volta por Cima.