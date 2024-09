Há quatro anos sem serem transmitidas no Brasil, as atrações Chaves (1973-1975) e Chapolin (1973-1979) irão retornar à grade do SBT após a emissora ter chegado a um acordo com a rede mexicana Televisiva nesta terça-feira (23). A reestreia ocorre em outubro, com data e horários a serem definidos.