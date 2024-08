Os Outros, série original do Globoplay aclamada pelos críticos e pelo público, lançou os primeiros três episódios da sua segunda temporada em 15 de agosto. Com 12 episódios no total, os três primeiros estão disponíveis. Outros três serão liberados em 22 de agosto, e os demais serão divulgados a partir de 29 de agosto, dois episódios por semana.