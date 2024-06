Em sua terceira exibição – duas no Vale a Pena Ver de Novo, uma no canal Viva – Alma Gêmea reafirma seu status de fenômeno da teledramaturgia. Exibida às 18h em 2005, a trama de Walcyr Carrasco é até hoje lembrada com carinho pelo público e, não à toa, faz sucesso também na internet.