A festa que teve início na noite de quarta-feira (3) no BBB 24 teve cantoria do gaúcho Matteus. Quando tocou o Canto Alegretense, o brother, natural de Alegrete, soltou a voz. Mas não só ele: outros participantes se engajaram e cantaram junto o refrão. A madrugada de quinta (4) ainda foi marcada por acerto de contas entre Davi e Isabelle e interações de MC Bin Laden com Giovanna.