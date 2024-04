Cada vez mais perto da final, o 20º paredão do BBB 24 foi formado nesta terça-feira (9), depois de mais uma prova do líder, que consagrou Matteus como soberano. Beatriz, Davi e Isabelle disputam a preferência do público para permanecer na casa e concorrer ao prêmio máximo, que pode chegar a R$ 3 milhões. O resultado será anunciado na próxima quinta-feira (11).