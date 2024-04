Adriane Galisteu, 50 anos, voltou a falar sobre Ayrton Senna, em participação no especial Em Senna, que irá ao ar no dia 1º de maio, na ESPN e no Star+, em lembrança aos 30 anos da morte do piloto. O jornal O Globo teve acesso à prévia do programa, em que a apresentadora comenta sobre o relacionamento e o que o ídolo da Fórmula 1 desejava realizar em vida.