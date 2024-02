Yasmin Brunet e Davi se desentenderam no Big Brother Brasil 2024 após o participante dividir o grupo em dois e escolher a modelo para receber uma pulseira vermelha. Os brothers não sabem, mas as pulseiras servem de base para a formação do Paredão. Na Xepa, ela lembrou que o motorista de aplicativo havia pedido para ela acordá-lo para atender o Big Fone.