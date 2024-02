O jornalista e roteirista Tony Goes morreu na madrugada desta quinta-feira (15), aos 63 anos. Ele lutava contra um câncer de intestino desde 2021 e, na última semana, descobriu que a doença havia se espalhado para outros órgãos do corpo. A morte foi confirmada pela família, de acordo com informações da Folha de S. Paulo, veículo em que trabalhava como colunista.