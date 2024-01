Vanessa Lopes voltou a falar sobre o livro 1984, escrito por George Orwell, nesta quinta-feira (18) no Big Brother Brasil. A dançarina, que já tinha conversado com MC Bin Laden e Lucas Luigi sobre a obra, resolveu compartilhar com Yasmin Brunet e Wanessa Camargo o quanto uma das paredes da casa a fazia lembrar do clássico literário.