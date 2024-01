O filme Os 33 (2015) é o destaque na Sessão da Tarde desta terça-feira (23). Com elenco de peso com Antonio Banderas e Rodrigo Santoro, a trama conta a história real de 33 mineiros que ficaram presos em uma mina a mais de 700 metros abaixo do nível mar no Chile, em 2010. Dirigido por Patricia Riggen, o longa será exibido às 15h25min, na RBS TV.