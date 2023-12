A jornalista pernambucana Jullie Dutra foi a primeira pessoa a conquistar o prêmio máximo do quadro Quem Quer Ser Um Milionário? do Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck, na TV Globo. Nesta terça-feira (19), o programa o Timeline, da Rádio Gaúcha, contou com a participação da vencedora, que comentou sobre a experiência inédita.