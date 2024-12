Gabriel O Pensador pede a namorada em casamento durante show de Armandinho no RJ

O amor é uma das principais vertentes das composições de Armandinho. E no sábado (14) o show que o artista gaúcho realizou no Rio de Janeiro celebrou uma nova história de romance: o rapper Gabriel O Pensador, de 50 anos, subiu ao palco e pediu a namorada, Gabriela Vicente, em casamento.

"Ainda estou sem acreditar que fui pedida em casamento pelo amor da minha vida no show do Armandinho. Gabriel sempre faz tudo ficar especial, estou sem palavras até agora. Te amo muito e quero viver o resta da minha vida ao seu lado", escreveu Gabriela ao compartilhar vídeo do momento do pedido em seu Instagram (confira no fim da reportagem).