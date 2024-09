Muitas crianças sonharam um dia entrar na casa da Barbie. Essa fantasia pode ser realizada com uma visita à exposição interativa Barbie The Experience, inaugurada nesta sexta-feira (13) no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. É uma área de 550 m² reproduzindo a sala, a cozinha, o escritório, o banheiro e o pátio com direito à piscina da boneca mais famosa do mundo.