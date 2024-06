Desde as devastadoras enchentes no Rio Grande do Sul, o Brasil todo se uniu para ajudar as famílias afetadas. Natural de São Jerônimo, Patrícia Poeta viu de perto os estragos deixados pela catástrofe e passou a se dedicar à causa e às correntes do bem que se manifestaram no país. Com o objetivo de dar as mãos ao seu povo, a apresentadora juntou sua equipe e parceiros para organizar uma mobilização batizada de "Levanta Rio Grande". A Caldi Comunicação convidou os artistas e, junto com a Agência HIT, realizou todo o evento, da produção à estrutura da live.