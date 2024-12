ONG Sol Maior apresenta espetáculo de fim de ano nesta terça-feira no Theatro São Pedro

Nos corredores, já era possível escutar batidas, vozes e passos em um único ritmo e tom: o da música e da dança utilizadas como ferramenta de transformação social.

Nesta terça-feira (10), às 19h30min, mais de 180 crianças e adolescentes pisam no palco do Theatro São Pedro para apresentar o espetáculo Todas as Cores. No evento de fim de ano, alunos da ONG Sol Maior trazem performances artísticas variadas que buscam fortalecer a integração entre eles e suas famílias. A apresentação é gratuita (veja detalhes ao final do texto).

Elaborado desde o início de 2024, o espetáculo idealizado pelo diretor artístico Daniel Portilho tem como propósito interpretar a diversidade, a arte e a inclusão social. Para o organizador, finalizar o ano com este evento é “um divisor de águas”, pois consagra o sentimento de pertencimento dos alunos.

Para além da união entre as crianças e os adolescentes, o diretor complementa que finalizar a atração após a enchente é uma realização:

— O espetáculo foi pensado e, de repente, todas as cores ficaram cinzas (em razão da enchente). Já desmotivados, paramos para pensar que cinza também é uma cor e poderíamos transformá-la. Então, entregar essa apresentação também nos traz um alívio.

Sentimento de que valeu a pena

Na segunda-feira (9), os alunos se reuniram para o último dia de aula antes da apresentação. Deise Goulart, 13 anos, que irá se apresentar em quatro números — capoeira, dança, violão e coral —, já sente a ansiedade de compartilhar um dos palcos mais emblemáticos de Porto Alegre. E ao comentar sobre a importância do projeto para ela, destaca o acolhimento que recebe.

— É um nervosismo nos preparativos, mas sempre vem um sentimento de que valeu a pena e de felicidade pelo meu esforço. Venho para cá, me distraio e me sinto confortável. Estando aqui, já tenho vontade de ser dançarina e professora no futuro — comenta.

O sentimento é semelhante para os demais alunos. Diogo da Silva, 13 anos, que participa pela sexta vez de um espetáculo do projeto, demostra que está preparado e que a cada ano que passa algo muda:

— Todo ano eu toco algo diferente e sinto que evoluo na música.

Como forma de encerramento, a ONG nomeará os alunos destaques do ano durante uma premiação ao final do evento em categorias como canto coral, capoeira, música instrumental e aluno destaque.

Mães também participam com um número

Com este propósito de transformação e integração, mães também marcam presença na noite com um número ao longo do espetáculo. O grupo Mamitas destaca a participação ativa das responsáveis como uma forma de apoio aos seus filhos. Lisiane Fernandes, 38 anos, mãe do aluno Pedro Henrique, se apresenta pelo terceiro ano consecutivo. A gratificação de fazer parte do encerramento é destacada por ela.

— Sempre parece a primeira vez, sempre estou mais motivada. Aqui é o meu apoio emocional. Sem elas (as companheiras de grupo), eu tinha caído — diz a mãe e dançarina.

Já Andrea Borges, 50 anos, mãe de Victória, relembra que, para além de um desafio pessoal, sua participação é um complemento do trabalho de sua filha:

— Venho para motivá-los a seguir e mostrar que vale a pena.

ONG Sol Maior acolhe crianças e adolescentes

A ONG Sol Maior trabalha em Porto Alegre há mais de 17 anos promovendo arte a partir da música e da dança. O foco é o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, a instituição atende mais de 500 crianças e adolescentes entre seis e 17 anos.

Os atendimentos ocorrem em três locais: no Multipalco do Theatro São Pedro, na Associação das Creches Beneficentes do RS (ACBERGS) e no Movimento pela Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (MDCA).

Com participação da comunidade, o espaço cultural fomenta a arte a partir de doações. Para contribuir, acesse este site e acompanhe nas redes sociais pelo Instagram @ong.sol.maior.

"Todas as Cores", com a ONG Sol Maior

Nesta terça-feira (10), às 19h30min.

(10), às 19h30min. Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº), em Porto Alegre.

(Praça Mal. Deodoro, s/nº), em Porto Alegre. Entrada gratuita. Reserve lugar pelo número (51) 3024-6715.