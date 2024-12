MC Paiva é alvo de operação da Polícia Federal contra rifas virtuais; entenda o caso

O cantor de funk e influenciador digital MC Paiva , de São José dos Campos, São Paulo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na quinta-feira (12). A ação investiga um esquema de pagamento de propina para policiais civis. As informações são da CNN Brasil .

Durante a operação, diversa s joias de MC Paiva foram apreendidas , incluindo colares, correntes, pingentes e um cordão de ouro com a palavra "Magnata", apelido do artista. Além disso, um carro Range Rover foi confiscado em uma casa de alto padrão localizada em Mogi das Cruzes, também vinculada ao funkeiro.

Conforme a polícia, artistas temiam que as apurações levassem ao bloqueio judicial de seus perfis nas redes sociais, o que traria prejuízos financeiros e danos à imagem pública. Para evitar isso, eles teriam concordado em pagar propina aos agentes.

Quem é MC Paiva

MC Paiva é um dos principais nomes do funk no Brasil. O cantor acumula cerca de 8,3 milhões de seguidores nas redes sociais, nas quais ostenta uma rotina de luxo com carros, joias, dinheiro e viagens internacionais.