Filho de Chrystian, ex-dupla de Ralf, acusa madrasta de ocultar bens do cantor

Yuri Paladino pediu para ser parte ativa do processo, representando a defesa dos seis irmãos. Além disso, solicitou o fim do segredo de justiça acerca do inventário

28/10/2024 - 19h35min Atualizada em 28/10/2024 - 19h52min