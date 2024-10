O meme de "só falta o CPF" segue valendo para Bruno Mars, que mais uma vez mostrou conexão com o Brasil. Em em show realizado na noite de sábado (27), no estádio Mané Garrincha, em Brasília — sim, ele continua se apresentando no país —, ele promoveu uma homenagem a Marília Mendonça. A cantora era uma grande fã do artista norte-americano.