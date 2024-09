Pegou mal Notícia

"Não sabia que tinha acontecido um acidente", diz MC Livinho após vídeo de dancinha em reportagem viralizar

Músico, que estava a caminho do Rock in Rio, apareceu ao fundo nas imagens da cobertura do ocorrido. Tombamento de ônibus matou três pessoas em Serra das Araras, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado

21/09/2024 - 19h05min Atualizada em 21/09/2024 - 19h09min