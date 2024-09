Vai deixar saudades Notícia

Famosos prestam homenagens a Sergio Mendes nas redes sociais

Nomes como Milton Nascimento, Ana Furtado e Boninho lamentaram a morte do pianista em seus perfis no Instagram. Imprensa internacional também repercutiu o falecimento do músico

06/09/2024 - 14h00min Atualizada em 06/09/2024 - 14h08min